Bergsma denkt na over ploegenachtervolging na nare ervaring in Sotsji: ‘Heeft mijn gouden medaille heel erg bedorven’

OKT schaatsen De teleurstel­ling is groot: geen vierde Winterspe­len voor Zwollenaar Ronald Mulder

Het lijkt het einde van een tijdperk. Drie Olympische Winterspelen achter elkaar was Ronald Mulder erbij, steeds als kanshebber of in elk geval als outsider voor een medaille. Maar de 35-jarige Zwollenaar wist zich tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Heerenveen niet voor de vierde keer te plaatsen en weet niet of hij nog door moet gaan. Grote verrassing was Merijn Scheperkamp (21), die de 500 meter won.

27 december