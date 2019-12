Bergwijn looft 10.000 euro uit na inbraak

,,Er is gisteren ingebroken bij me in Eindhoven", schrijft de international van het Nederlands elftal in een Instagram-story. ,,Wie daders brengt of gouden tip krijgt 10k.”



Het zijn sowieso vervelende tijden voor de 22-jarige PSV'er. Bergwijn beleefde met zijn Eindhovense club een teleurstellende eerste seizoenshelft. PSV werd uitgeschakeld in de Europa League en staat in de eredivisie al tien punten achter op Ajax. Het leidde tot het ontslag van trainer Mark van Bommel. PSV begon slecht te presteren toen Bergwijn en zijn aanvalsmaatje Donyell Malen vrijwel gelijktijdig geblesseerd raakten.



Bergwijn is inmiddels weer fit, maar ook hij kon de negatieve serie niet doorbreken. De nummer 10 van PSV tekende voor de winterstop voor vijf doelpunten en tien assists in de eredivisie.