Bergwijn: Wij moeten altijd winnen, bijna altijd

Bergwijn maakte ruim vijf jaar geleden zijn debuut voor PSV en is inmiddels een geroutineerde spelers. Hoe taxeert hij de nederlaag van PSV tegen FC Utrecht van zaterdag? Sinds de aanvaller zijn officiële debuut bij PSV maakte, verloor de Eindhovense club slechts 13 van de 169 gespeelde wedstrijden in de eredivisie. Heel vaak gebeurt het dus niet, gemiddeld nog geen drie keer per jaar. Is een verliesbeurt nog erger dan vroeger, nu de aandacht voor betaald voetbal alleen maar lijkt toe te nemen? ,,Verliezen is altijd erg”, zegt hij. ,,Je kunt nu eenmaal niet altijd winnen. Wat je moet doen, is als club bij elkaar blijven en dat doen we ook.”

Schakelen

Het maakt Bergwijn niet uit dat PSV nu even kan schakelen naar de Europa League en daarin LASK treft. ,,Het zijn mooie wedstrijden en in de competitie ook. Dat maakt niks uit.” Wat zijn de kansen voor PSV? ,,Ik wil de Europa League winnen. We hebben een goed team en staan er goed voor. Tegen LASK is het weer een belangrijke wedstrijd en die moeten we gewoon winnen.”