Berover Özil en Kolasinac bekent schuld

VOORBESCHOUWING Bijzonder­heid voor GA Eagles: basis blijft staan tegen Jong AZ

12:54 Bij Go Ahead Eagles geen vreemde fratsen in de aanloop naar het thuisduel met Jong AZ. De Deventer ploeg kent nagenoeg geen personele zorgen en begint daarom morgenavond tegen de Alkmaarse beloften in dezelfde basisformatie die vorige week een punt wegkaapte bij NEC (3-3).