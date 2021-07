Berrettini tegen Federer-beul geen moment in de problemen op weg naar finale Wimbledon

Volleybal­ster Nicole van de Vosse gaat nu al een WK spelen, veel eerder dan verwacht: ‘De spelen van 2028, dat is mijn doel’

13:33 Twee jaar geleden speelde Nicole van de Vosse (17) nog onopvallend voor Avior in de derde divisie, maar inmiddels is de volleybalster uit Deventer bij het Talentteam uitgegroeid tot een volwaardige eredivisiespeelster. Dankzij een zetje dat ze kreeg bij Avior. Het resulteerde eerder dan gedacht in een plek in de selectie van Jong Oranje, dat vrijdag in Rotterdam begint aan het WK.