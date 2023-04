Berry van Peer bereikt tweede ronde Euro Tour in Leeuwarden, Martijn Dragt meteen naar huis

Euro Tour 6Berry van Peer staat in de tweede ronde van het Dutch Darts Championship. De 26-jarige Nederlander won met 6-2 van de Schot Alan Soutar. In de tweede ronde treft hij Premier League-deelnemer Jonny Clayton.

Van Peer gooide een gemiddelde van 96.17 terwijl Soutar maar net boven de 80 kwam. De Nederlandse darter plaatste zich gisteren voor het toernooi in Leeuwarden door één van de twee tickets te pakken op het zogeheten ‘Host Nation Qualifier’.

Via datzelfde kwalificatietoernooi plaatste Martijn Dragt zich ook voor het toernooi dat onderdeel is van de Euro Tour. De nummer 128 van de wereld maakte recent nog indruk door op een ander Euro Tour toernooi Rob Cross uit te schakelen, maar vandaag ging Dragt met 6-3 onderuit tegen Martin Lukeman.

Later op de avond komen nog drie andere Nederlanders in actie. Vijfvoudig wereldkampioen Raymond van Barneveld is daar één van, hij heeft het met Dimitri van den Bergh niet getroffen in de eerste ronde. De opponent van Gian van Veen is WK-revelatie Gabriel Clemens en Jermaine Wattimena lootte Ross Smith.

Rentree Gary Anderson

Gary Anderson neemt voor het eerst in 7 jaar weer deel aan de Euro Tour. De tweevoudig wereldkampioen is afgezakt naar de 22ste positie op de PDC Order of Merit en moet daardoor meer toernooien spelen om zich te plaatsen voor tv-toernooien. Hij treft in de derde ronde mogelijk Michael van Gerwen.

Diezelfde Van Gerwen hoeft in de eerste ronde niet in actie te komen, evenals Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert. De laatste twee kennen hun tegenstander op zaterdag al. Aubergenius gooit tegen Dylan Slevin en The Freeze speelt tegen Madars Razma.

PDC Euro Tour Het Dutch Darts Championship in Leeuwarden is onderdeel van de Euro Tour. Het PDC-circus reist 13 weken door het Europese vasteland om toernooien af te werken. Na het 13de toernooi plaatst de top 32 in de Euro Tour-ranking zich voor het EK. Het gewonnen prijzengeld telt ook voor de ‘gewone’ wereldranglijst en de Pro Tour Order of Merit, waar tickets voor tv-toernooien zijn te winnen. De winnaar van ieder Euro Tour toernooi gaat met 30.000 pond (ruim 34.000 euro) naar huis.

Dartskalender 2023

Bekijk hier de complete dartskalender voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.