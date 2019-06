Bertens als vierde geplaatst op Wimbledon

Handboog­schut­ter Bayardo dankzij halve finale naar Olympische Spelen

12:10 Gabriela Bayardo mag volgend jaar meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio. De handboogschutter stelde woensdag een ticket veilig door bij de Europese Spelen in Minsk de halve eindstrijd te bereiken op de recurve. Bayardo is de eerste Nederlandse vrouwelijke handboogschutter in 23 jaar tijd die naar de Spelen gaat.