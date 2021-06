Bertens begint afscheidstoernee met nederlaag in aanloop naar Wimbledon

Het grastoernooi in Eastbourne zal voor veel spelers en speelsters slechts voelen als een tussendoortje in aanloop naar Wimbledon, maar voor Bertens ligt dat anders. Het is voor de 29-jarige speelster die de laatste jaren zo te kampen heeft met blessureleed en tegenvallende resultaten een van haar laatste toernooien. Eastbourne, Wimbledon en dan de Olympische Spelen. Dan zit de carrière van Bertens er zoals het er nu uitziet op. In Eastbourne, waar ze in 2019 nog de halve finales bereikte en werd uitgeschakeld door de latere winnares Karolina Pliskova, hoopte ze vertrouwen te tanken na een vroege exit op Roland Garros. Daar verloor ze in drie sets van Polona Hercog. Op de WTA-tour won Bertens sinds haar terugkeer van een achillespeesblessure slechts één wedstrijd. Ook vandaag wist ze niet te winnen.

Gefrustreerde Bertens na uitschakeling: ‘Het was gewoon niet goed, daar kunnen we heel kort over zijn’

De eerste set tegen Rogers (nummer 47 van de wereldranglijst) ging in amper 27 minuten naar de Amerikaanse. Ook in de tweede set leverde Bertens al rap haar servicebeurt in en leek Rogers op de overwinning af te stormen, maar juist toen begon Bertens beter te spelen. Bertens plaatste de rebreak en kwam zelfs 4-3 voor te staan, maar bij een 4-4 stand leverde ze voor de vierde keer in de wedstrijd haar servicebeurt in. Op eigen service lukte het Rogers vervolgens niet om de winst naar zich toe te trekken, maar na opnieuw een break lukte dat even later wel.



Voor Bertens rest nu huiswerk in aanloop naar haar laatste Grand Slam. Wimbledon gaat op 28 juni van start.