Bertens begint tegen qualifier op sterk bezet toernooi van Stuttgart

Fotoserie Ronaldo eerste speler met landsti­tels in Engeland, Spanje én Italië

20:55 Cristiano Ronaldo is vanavond de eerste speler geworden die landstitels heeft veroverd in Engeland, Spanje en Italië. De Portugees werd in zijn eerste seizoen bij Juventus meteen landskampioen van Italië. Eerdere pakte hij de nationale titels als met Real Madrid (2012 en 2017) en Manchester United (2007, 2008, 2009).