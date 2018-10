Bertens dankt coach Sluiter voor peptalk: ‘Let's go meissie’

Video Zondag voor het eerst in elf jaar een Clásico zonder Messi en Ronaldo

20:20 Komende zondag (16.15 uur) staat de 238ste editie van El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid op het programma in Camp Nou. Het is op voorhand al een bijzondere editie, want het wordt voor het eerst sinds 23 december 2007 dat zowel Lionel Messi als Cristiano Ronaldo niet op het veld staat bij de strijd tussen de Spaanse grootmachten.