Bertens doodvermoeid maar dolblij na stunt tegen Halep

De dolblije Bertens zei dat ze te moe was geweest om nerveus te kunnen worden. ,,Het was een moeilijke wedstrijd, maar na het winnen van die tweede set wist ik dat alles nog steeds mogelijk was."



Bertens had op 2-1 in de derde set even een onderonsje met coach Raemon Sluiter. ,,Ik dacht dat ik dood was. Toch zei ik tegen mezelf: laten we er maar voor gaan. Een toernooi als dit winnen, mijn eerste hardcourt-titel, en dan tegen de nummer 1 van de wereld. Het kwam allemaal bij elkaar, denk ik. Ik kan hier geen woorden voor vinden. Het was voor mij een ongelooflijk toernooi. Ik heb hier een fantastische week gehad", aldus Bertens met de grote trofee in haar hand.



Dankzij de toernooizege klimt Bertens nu naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Halep blijft op de eerste plaats staan. Bertens is de eerste Nederlandse winnaar van een WTA- of ATP-toernooi op hardcourt sinds 2006. Toen schreef Michaëlla Krajicek het Hobart International-toernooi op haar naam.