Bertens eenvoudig verder naar volgende ronde Toronto

Ten Hag: Uitstekend resultaat, maar het moet beter

6 augustus Erik ten Hag is blij met het 2-2 gelijkspel tegen PAOK Saloniki. De trainer zag Ajax sterk beginnen en na tien minuten op voorsprong komen, maar toch zocht Ajax in de rust met een 2-1 achterstand de kleedkamers op. Na rust zette Ajax orde op zaken en verschafte het zichzelf een prima uitgangspositie voor de return in Amsterdam. ,,Maar dan moet het wel beter", is Ten Hag kritisch.