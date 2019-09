Bertens en Haase openen tenniscampagne op oude school

Het boegbeeld van het Nederlandse tennis opende vanmiddag een campagne voor het promoten van haar sport. Samen met Robin Haase, de beste speler bij de mannen, riep ze op tot het ‘bekladden van muren’. ,,Gewoon met krijt een streep trekken en de bal lekker tegen de muur slaan. Leuk, gezond en je leert er goed van tennissen. Zelf heb ik ook urenlang die bal tegen een muur geslagen”, zei Bertens, nummer 7 van de wereld en net terug van de US Open in New York. Samen met Haase deelde ze speciaal gemaakt tenniskrijt uit aan de leerlingen. De twee geven ook nog een clinic op hun oude middelbare school.