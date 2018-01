Bertens gaat opgewekt naar huis: 'Heb grote stappen gezet'

De 26-jarige Westlandse doelde daarmee op de zenuwen die haar nog wel eens in de weg zaten bij partijen op grote banen. ,,Het was bijna een vol stadion en ik heb er echt wel van kunnen genieten. Er is veel meer rust en plezier in mijn spel gekomen."



Bertens weet ook dat ze nog niet ,,steady" genoeg is om van spelers zoals de als tweede geplaatste Wozniacki te winnen. ,,Je moet elk punt gaan 'halen'. Ik heb geprobeerd heel aanvallend te spelen en ik kan mezelf absoluut niets verwijten, al had ik alleen nog wat dwingender kunnen spelen", zegt Bertens die de stijgende lijn wil doorzetten door keihard te trainen.



,,Het voelt alsof dit een andere Kiki was dan eind 2017 en daarin heb ik de grootste sprong gemaakt", besluit Bertens die nooit eerder zo goed presteerde in Melbourne.