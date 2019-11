Bertens gaat Sluiter missen: ‘Maar met Tamaëla gaat het natuurlijker’

Door Rik Spekenbrink



Toen Bertens een aantal weken geleden de breuk wereldkundig maakte, hield ze het bij een kort statement op Instagram. Vanmiddag nam ze uitgebreid de tijd om terug te kijken naar de afgelopen maanden en haar keuze toe te lichten. ,,Natuurlijk was het moeilijk. Maar ik sta hier honderd procent achter. Raemon wilde altijd dat ik verantwoordelijkheid zou nemen voor mijn carrière. Ik ben er trots op dat ik dit nu heb kunnen en durven doen.”



Het besluit vormde zich stap voor stap, in de twee maanden dat ze zonder Sluiter reisde. Met Elise Tamaëla aan haar zijde voelde ze zich goed. Beter zelfs. ,,Het was rustig, ik kon volledig mezelf zijn en het ging wat natuurlijker dan met Raemon”, vat ze de acht toernooien die ze zonder de Rotterdammer speelde samen.

Quote Ik ga Raemon natuurlijk ook missen. Het was in Azië al wennen, zonder hem. Kiki Bertens

Ze gaf nogmaals aan dat hij aan het einde van dit seizoen anders dacht over de invulling van hun carrière dan zij. ,,Raemon wilde de diepte in. Bijvoorbeeld door videobeelden terug te kijken. Ik had daar op dat moment geen energie voor, wilde ook niet midden in een seizoen iets nieuws gaan doen. Maar dat wil niet zeggen dat ik nooit de diepte in wil. Of dat ik niet hard genoeg voor mezelf ben. Ik denk dat er niemand harder voor me is dan ik zelf.”

‘Winnen is het belangrijkst’

Sluiter gaf vaak aan het belangrijk te vinden hoe Bertens zich gedroeg op de baan. Wangedrag tegen ballenkinderen of mensen in het publiek tolereerde hij niet. ,,Soms was het voor Rae belangrijker hoe ik erbij stond dan of ik de partij won. Voor mij is winnen altijd het belangrijkst. Maar geloof me: ik weet ook wel dat het niet oké is als ik tijdens een gamepauze iets lelijks zeg over kinderen in het publiek. Hoe vaak ik niet tegen mezelf zeg: doe effe normaal. Maar soms moet er even iets uit.”

Al met al was de chemie na vier intense jaren samenwerking uitgewerkt, bevestigde Bertens de lezing van Sluiter eerder deze maand. ,,Ik kijk met veel voldoening terug op die samenwerking en ben er trots op dat we die nu zo volwassen hebben beëindigd. Ik heb vorige week nog met hem gezeten, we hebben veel gelachen. Ik ga Raemon natuurlijk ook missen. Het was in Azië al wennen, zonder hem. Ik kijk terug op een heel mooi traject. Ik ben mede dankzij hem gegroeid als mens en speelster. Veel spelers of coaches waren na de pittige eerste maanden die wij hadden al lang gestopt. Wij zijn altijd doorgegaan. Hebben samen mooie titels gewonnen, veel lol gehad en de nodige tegenslagen overwonnen. Het is intens om dag in dag uit samen te zijn. Ik zag Raemon vaker dan Remko (haar aanstaande, red.). En Raemon was er nóg meer mee bezig dan ik. Dat maakt hem een heel goede coach, maar het was ook pittig. Ik hoop dat ik met een nieuwe prikkel nog een extra stap kan zetten.”

Voor 2020 hoopt ze haar hoogste ranking (4, red.) te verbeteren en het beter te doen op de grand slams. ,,Zonder daar al te veel nadruk op te willen leggen. Want dat werkt averechts. En als ik nu zou stoppen, is mijn carrière ook al geslaagd.”