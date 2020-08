Bertens hakt uiterlijk maandag knoop door over US Open

Eerder zei Bertens dat drie kwart van het vrouwenveld er geen bezwaar tegen zou hebben als de WTA het seizoen 2020 vroegtijdig zou beëindigen, al begrijpt ze de belangen voor de bond en de toernooien. Ook over de US Open sprak ze haar twijfels uit.



,,Op dit moment zou ik niet gaan’', vertelde Bertens half juli bij een demonstratietoernooi in Berlijn. ,,Als er veel verandert en het veilig genoeg is gaan we, anders bereid ik me voor op het gravelseizoen.’’



Vorig jaar bereikte Bertens de derde ronde op de US Open. In Cincinnati verloor ze in de tweede ronde van Venus Williams, na vrijgesteld te zijn in de openingsronde.