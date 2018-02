Bertens hard onderuit bij rentree

Reserve Rianne de Vries boos na brons: Ik had willen rijden

14:39 Tussen alle vreugde om het onverwachte brons, was er in Pyeongchang toch teleurstelling in het Nederlands shorttrackteam. Rianne de Vries was ook in de B-finale reserve, en kwam daardoor helemaal niet in actie op de Spelen. ,,De bondscoach heeft het helemaal niet uitgelegd. Ik was goed genoeg.”