Bertens heeft pijn, maar kan toch lachen

,,Het doet pijn, ik denk dat je dat wel kunt zien¨, zei Bertens tijdens de persconferentie. ,,Ik heb alles gegeven wat ik in me had, dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Petra is een van de beste knoksters, dus het was heel moeilijk.¨

Tijdens de prijzenceremonie richtte Bertens zich ook tot haar coach Raemon Sluiter. ,,Deze is ook voor jou¨, zei ze. Kvitová noemde Sluiter op haar beurt 'een van de leukste gasten op de tour'.