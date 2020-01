Bertens: Ik ben misschien wel sterker dan vorig jaar

De als negende geplaatste Wateringse sprak wel van lastige omstandigheden bij de avondpartij in de schaduw. ,,Het was koud en de ballen waren ineens langzamer.’’ Maar fysiek kende zij geen problemen. ,,Er ging met die heup iets fout op de training, maar het is geen ‘ big issue ’. Ik voel me heel sterk. Ik ben misschien wel sterker dan vorig jaar, na de winterstop.’’

Begu was op papier geen eenvoudige klus. Zij had Bertens eerder twee keer verslagen, waarvan in 2017 voor het laatst. Daarna begon het succes voor de Nederlandse op hardcourt en die vorderingen waren goed zichtbaar in haar partij op baan 3 van Melbourne Park. Ze domineerde de rallies en had op vrijwel alle initiatieven van Begu een antwoord. Alleen na 3-0 in de tweede set viel Bertens iets terug, maar het bleef bij eenmalig serviceverlies. ,,Ik was niet helemaal tevreden’’, zei ze na afloop. ,,Je wilt altijd meer. Zelf meer de punten halen in plaats van teren op de fouten van je tegenstander. Al dwing je die ook wel weer af.’’