Bertens: Ik wéét wat ik moet doen, maar je moet het dan ook dóen

Door Rik Spekenbrink Ze legde in haar persconferentie de vinger op de zere plek. En was op één punt zelfs te hard voor zichzelf. Bertens stelde op een slechte dag van iedereen te kunnen verliezen. Dat is de afgelopen anderhalf jaar bewezen onwaar gebleken, want ze won diverse partijen ondanks mindere beurten, simpelweg omdat haar basisniveau voor veel tegenstandsters te goed is. Maar op gras zijn er wel wat meer speelsters die het tennis spelen waar Bertens moeite mee heeft. En dan komt het aan op schakelen. Meer op de aanval, minder leunen in de rally. ,,Dat kan iedereen tegen me zeggen. Maar ik moet het zelf doen. Vandaag bleef ik maar zoeken. Niets werkte: mijn service liep niet, mijn slagen niet, ik miste breekkansen, kon niet genoeg aanvallen. Tja, dan wordt het lastig om te winnen. Het was gewoon geen goed optreden van me.”

Met spanning had het volgens Bertens niets te maken. Ze voelde zich goed en kalm. ,,Op de trainingen gisteren en vandaag haalde ik mijn beste niveau op gras van het seizoen. Maar in de wedstrijd kreeg ik het niet voor elkaar. Strycova is handiger dan ik. Tegen haar kom ik er niet mee weg als ik blijf verdedigen. Tegen heel veel meiden wel.”

Bertens zat er minder verslagen bij dan andere jaren na een nederlaag. Na haar verlies in de tweede ronde van de Australian Open en haar opgave in dezelfde ronde op Roland Garros, was het nu een partij later zover. ,,Het is klote dat het in een grand slam gebeurt. Ik baal ook heel erg. Maar ik zoek er verder niets achter. Het is toeval.” Ze somde op: ,,Ik heb een goed half jaar gedraaid, met prima resultaten en heb mijn hoogste ranking (4, red.) ooit gehaald. Ik heb dit jaar alles gedaan wat ik kon doen. Dan is dit even wat het is.”