Bertens imponeert in Cincinnati met makkelijke zege

Lopetegui looft 'jonge hond' Bale

22:28 Het vertrek van Cristiano Ronaldo heeft voor Gareth Bale de weg vrijgemaakt om eindelijk te gaan schitteren bij Real Madrid. De 29-jarige aanvaller uit Wales stond de voorbije jaren in de schaduw van de Portugese superster, maar in de voorbereiding was Bale de smaakmaker in het Madrileense elftal van de nieuwe trainer Julen Lopetegui.