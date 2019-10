Bertens in Linz wéér tegen Pavljoetsjenkova

Mogelijk dat Bertens in het hoofdtoernooi nog gezelschap krijgt van Arantxa Rus, die later vanmiddag nog in actie komt in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi in Linz. Rus treft aan het einde van de middag in Oostenrijk de Duitse Tamara Korpatsch. Bij een zege moet Rus morgen nóg een duel winnen om tot het hoofdtoernooi te worden toegelaten.