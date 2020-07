Bertens kansloos onderuit bij herstart: ‘Ik wist dat het heel lastig zou worden’

DemonstratietoernooiKiki Bertens is de herstart van het tennisseizoen na de maandenlange coronabreak begonnen met een nederlaag. De nummer 7 van de wereld verloor vanavond tijdens een demonstratietoernooi op gras in Berlijn in twee sets van de Tsjechische Petra Kvitova, de nummer 12 van de wereld: 3-6, 2-6.

Door Lisette van der Geest



In Berlijn spelen zes mannen en zes vrouwen sinds gisteren een demonstratietoernooi, of noem het een wedstrijd die ‘niet voor het echie is’, zoals Bertens doet. Het is een toernooi om in te komen, in aanloop naar een seizoen dat eigenlijk nog van start moet. Zo bezien maakt het verlies niet uit, al heeft zelfbenoemd perfectionist Bertens een hekel aan verliezen. Ook al is het bij een eerste wedstrijd, ook al is het op een ondergrond die niet haar favoriet is.

Bertens kwam door een bye vandaag voor het eerst in actie, Kvitova, de Tsjechische nummer twaalf van de wereld, versloeg gisteren overtuigend Andrea Petkovic (6-4, 6-1). Voor Bertens en het gros van de deelnemers in de Duitse hoofdstad is dit toernooi het eerste internationale treffen na een lange pauze door het coronavirus.



Na een moeizame start, waar Kvitova direct het voortouw nam, vroeg Bertens na de verloren eerste set om een onderonsje met coach Elise Tamaëla. Wat volgt is een korte opleving in de tweede set, waar Bertens de leiding pakt, komt Kvitova terug en neemt bij 3-2 de leiding over om die nooit meer af te geven.

Reactie Bertens

,,Weer eens een wedstrijd... het is gewoon heel moeilijk‘’, zegt Bertens in een eerste reactie. ,,De baan is voor mij niet top, maar voor Petra Kvitova is gras wel haar favoriete ondergrond. Ik wist van tevoren dat het heel lastig zou worden. Ik heb van de week ook tegen haar getraind, dan weet je gewoon dat het moeilijk wordt. Ik heb het geprobeerd, maar ik was ver weg van mijn niveau. Tuurlijk, je baalt altijd na een nederlaag, maar ik weet ook dat grastennis niet mijn favoriete spel is.”

Het is een week vol onwennigheid voor Bertens, met de ondergrond en de herstart. Sinds vier weken tennist ze weer, afgelopen zaterdag trainde ze voor het eerst op gras. ,,Erger kan het niet, toch?", zei ze zaterdag lachend in haar hotel, als eerste reactie op de genoemde onwennigheid. Vervolgens serieus: ,,Nee, maar het is alleen maar leuk dat dit er is. Die eerste wedstrijd moet er een keer van komen."

De huidige nummer zeven van de wereld weet dat ze wedstrijdritme nodig heeft om goed te presteren. ,,Maar we zitten in hetzelfde schuitje. Bijna niemand heeft nog toernooien gespeeld. Svitolina vorige week een paar oefenwedstrijden, maar ja, die ging er ook gewoon af tegen veel lageren. Dat weet je gewoon, dat het nu kan gebeuren. Dan is dat maar zo. Het is altijd wel lekkerder als je al een wedstrijdje op gras gespeeld hebt, maar ja, het gaat nu toch nog nergens om. Iedereen ziet dit als een voorbereiding op meer.”

Elina Svitolina moest het eerder vandaag in tegenstelling tot vorige week niet afleggen. De Oekraïense versloeg Anastasija Stevasova in de strijd om een plaats in de finale morgen. Dat betekent dat Bertens morgen in het Steffi Grafstadion Stevasova treft om het brons. Na morgen verplaatst het toernooi zich naar prettiger ondergrond voor Bertens, naar hardcourt, in een hangar op de voormalige luchthaven Tempelhof.

