Bertens klimt naar achtste op wereldranglijst

Kansas City Chiefs winnen na 50 jaar weer de Super Bowl

8:33 De Kansas City Chiefs hebben de 54ste editie van de Super Bowl, de finale van het American Football-kampioenschap in de Verenigde Staten, gewonnen. De ploeg versloeg de San Francisco 49ers met 31-20. De laatste keer dat de ploeg succesvol was in de Super Bowl dateert alweer van 50 jaar geleden.