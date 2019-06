Bertens klopt Friedsam en staat in kwartfinale Eastbourne

Hogenkamp uitgescha­keld voor hoofdtoer­nooi Wimbledon

19:41 Richèl Hogenkamp is uitgeschakeld in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi voor Wimbledon. De 27-jarige tennisster was niet opgewassen tegen Elena Ribakina uit Kazachstan. Binnen drie kwartier stond de eindstand op het scorebord: 6-3 6-0.