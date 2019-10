Bertens knokt zich in Peking naar kwartfinale

WK in doha Overtuigen­de Hassan door naar halve finales 1.500 meter

16:58 Sifan Hassan is overtuigend begonnen aan de 1.500 meter, haar tweede afstand op de WK atletiek in Qatar. De atlete die eerder op het toernooi in het Khalifa Stadion van Doha op machtige wijze de 10 kilometer won, heeft als missie een tweede gouden plak te veroveren. Ze kwam probleemloos door de series. Ze won haar heat in 4.03,88.