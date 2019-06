Bertens krijgt het vandaag druk in Rosmalen

Door Rik Spekenbrink



Bij 7-5, 4-3 en 40-15 voor Bertens werd het duel met Rus gestaakt. In de avond klaarde de lucht boven het Autotron-terrein in Rosmalen weliswaar even op, het gras bleef vochtig. Een nieuwe bui kondigde het einde van de tweede regenachtige dag op rij definitief aan.



Bertens begon belabberd aan haar duel met Rus. In de eerste zes games ging bijna alles mis. Forehands vlogen, gedragen door de stevige wind, meters uit. Haar service haperde en Bertens kwam geen moment in haar ritme. Rus daarentegen speelde solide. Maar bij 1-5 veranderde het spelbeeld 180 graden. Bertens had coach Raemon Sluiter even op de baan geroepen, die zowaar een lachje op haar gezicht toverde. Daarna ging het beter lopen. Nu was het Rus die de missers aaneenreeg. Ze miste twee setpunten, verloor vijf games op rij en heeft vandaag een wonder nodig om Bertens te verslaan.