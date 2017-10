Bertens levert één plek in op wereldranglijst

De afgelopen weken had Bertens zich gehandhaafd op de dertigste positie, hoewel ze op vrijwel alle toernooien waaraan ze meedeed al in de eerste ronde werd uitgeschakeld. In Luxemburg bereikte de pupil van coach Raemon Sluiter de kwartfinales.



In de top van de wereldranglijst veranderde nauwelijks iets. De beste acht tennissters van dit seizoen spelen deze week in Singapore de WTA Finals. Bertens doet met haar Zweedse partner Johanna Larsson bij de seizoensfinale mee aan het dubbeltoernooi.



Bij de mannen zijn er ook amper verschuivingen. Robin Haase, die in Stockholm al in de eerste ronde strandde, bleef op de 44ste plek staan.