Bertens maatje te groot voor Friedsam in derde ronde Eastbourne

Grieken­land na vier jaar terug in IOC

17:48 Griekenland is na een absentie van vier jaar weer vertegenwoordigd in het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De baas van het Grieks olympisch comité, Spyros Capralos, werd woensdag tijdens het IOC-congres in Lausanne met negen anderen gekozen als nieuw IOC-lid.