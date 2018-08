Bertens meldt zich op valreep ziek af in New Haven

Kiki Bertens heeft zich op de valreep afgemeld voor het WTA-toernooi van New Haven. De winnares van het prestigieuze toernooi van Cincinnati is volgens de organisatie ziek.

Bertens zou dinsdag om 18.00 uur Nederlandse tijd aantreden tegen de Estse Anett Kontaveit, die ze vorige week versloeg in Cincinnati. De Nederlandse blijkt echter te kampen met een virale infectie. Ze zal worden vervangen door lucky loser Pauline Parmentier.

De nummer 13 van de wereld komt normaal gesproken deze week nog wel in actie in het dubbelspel. Ze vormt een koppel met de Zweedse Johanna Larsson.

Verder kan Bertens zich volledig gaan richten op de US Open. Het vierde en laatste grandslam van het jaar begint maandag.

Bertens versloeg zondag in de finale van het toernooi in Cincinnati de Roemeense Simona Halep. De nummer 1 van de wereld trok zich maandag al terug in New Haven, officieel vanwege een achillespeesblessure. Halep bekende ook dat ze toe is aan rust na twee zware weken met veel wedstrijden.

Sluiter

Coach Raemon Sluiter gaf eerder al aan te gaan bespreken of Bertens zou meedoen in New Haven. Tot een paar uur voor de eerste wedstrijd stond de 26-jarige Nederlandse nog op het schema. In het verleden raadde Sluiter het Bertens aan na een goed resultaat in aanloop naar een grandslamtoernooi gewoon deel te nemen aan het laatste voorbereidingstoernooi. Om in het ritme te blijven en zich niet te veel af te laten leiden. Zo deed Bertens dat meermaals in Neurenberg, een voorbereidingstoernooi op Roland Garros.