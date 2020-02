Bertens met moeite langs Potapova (18) in Sint-Petersburg

In de eerste set had Bertens aan twee breaks voldoende, in de tweede leek ze bij 1-4 vrijwel kansloos. De Nederlandse, bij haar eerste optreden in de Russische stad te sterk voor Veronika Koedermetova, kwam echter sterk terug, werkte zelfs setpoints weg en sleepte er een tiebreak uit.

Daarin kreeg Bertens bij 6-2 haar eerste matchpoint. Ze benutte het tweede. ,,Het was erg lastig in de tweede set en ik kwam flink in de problemen”, zo reageerde Bertens meteen na afloop. ,,Het enige wat ik kon doen was blijven vechten en geloven in een goed resultaat. Het is goedgekomen, al had ik soms ook een beetje geluk op de beslissende momenten.”