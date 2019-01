Bertens na mazzeltje in Sydney nu tegen Konta

Kiki Bertens neemt het in de eerste ronde van het WTA-toernooi van Sydney toch niet op tegen de Letse Anastasija Sevastova. De organisatie van Sydeny heeft het schema vandaag aangepast vanwege een afzegging van de nummer 3 van de plaatsingslijst, Naomi Osaka. Het toernooi in Australië past toch niet in het schema van de Japanse.

Bertens treft nu Johanna Konta. De Britse gaf op in de derde en laatste ronde van het kwalificatietoernooi, maar kreeg als lucky loser toch een plek in het hoofdschema. Konta is de nummer 37 van de wereld en in 2017 won ze nog in Sydney, maar dit jaar moest ze eerst de kwalificaties doorstaan. Ze gaf tegen de Russin Ekaterina Aleksandrova op in de eerste set met een pijnlijke nek, maar het betekende geen afscheid van het toernooi. Als lucky loser schoof ze toch in het schema van de elite. Bertens en Konta stonden al drie keer tegenover elkaar, de Britse (27) won twee keer.

Spaans onderonsje

Simona Halep is als eerste geplaatst in Sydney. De Roemeense aanvoerster van de wereldranglijst maakt haar rentree na lang blessureleed aan haar rug. In september speelde ze haar laatste partij. Halep heeft in de eerste ronde een bye. Sevastova speelt nu in de eerste ronde tegen de Zwitserse Timea Bacsinszky.



De afzegging van Osaka is een mazzeltje voor Bertens, die het met de loting aanvankelijk niet trof. De tennisster uit Wateringen, in Sydney als zevende geplaatst, kreeg met nummer 11 van de wereld Sevastova de zwaarst denkbare tegenstander voor haar kiezen. Nu Osaka zich heeft afgemeld en de organisatie van het WTA-toernooi in Australië het schema nog kon aanpassen, schoof Sevastova van net buiten de plaatsingslijst naar een beschermde status.

Bertens verdedigt in Sydney een plaats in de tweede ronde. Bij een zege in de eerste ronde stuit ze in de tweede ronde op de winnares van het Spaanse onderonsje Garbiñe Muguruza-Carla Suárez Navarro.