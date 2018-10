Bertens na prachtig tennisgevecht ten onder tegen Stephens

Door Rik Spekenbrink



Daarmee miste Bertens een kans om zich al te verzekeren van een halvefinaleplaats op de WTA Finals, het toernooi waarvan ze een week geleden dacht niet mee te mogen doen.



Bertens wist het van tevoren. Als Stephens ze ‘goed raakt’, is er soms weinig tegen te beginnen. De Amerikaanse speelt zo gemakkelijk vanuit het achterveld, met harde klappen tegen de baseline aan, dat je al snel het gevoel krijgt van het kastje naar de muur te worden gestuurd.



En Stephens leek de lijn van haar eerste gewonnen partij tegen Naomi Osaka gewoon door te trekken. Al snel stond het 3-0, ook omdat Bertens zelf wat fouten maakte. Na die openingsfase leek ze los. Op 3-1 brak ze Stephens op love terug was daar ook de eerste kreet. Er volgde even een wat mindere fase, met nog twee breaks op rij. Bij 3-4 vroeg Bertens coach Raemon Sluiter de baan op, die adviseerde iets actiever te spelen. Maar tegen Stephens kan dat slechts op momenten, als zij het initiatief even niet neemt.



Het niveau in het slot van de eerste set was indrukwekkend, van beiden. Bertens verdedigde ijzersterk en greep haar kansen als ze voorbij kwamen. Een aantal van haar gewonnen punten zullen de clip met hoogtepunten van het toernooi beslist halen. Op 5-5 leek ze door te drukken, maar vanaf deuce speelde ze twee mindere ballen.



Maar de set verdiende een tiebreak en die kwam er. Daarin is Bertens dit seizoen niet altijd even sterk (9-14 record), en ook nu begon ze met een paar stevige missers. Ze herpakte zich, maar kwam die minibreaks niet meer te boven. Op 4-6 was een forehand uit haar fataal en het derde setpunt dus raak voor Stephens.



