Bertens naar derde ronde na opgave Wozniacki

De wedstrijd had eerder flinke vertraging opgelopen door de regen. Op 5-4 leverde Wozniacki haar opslag in. Ze begon vervolgens niet meer aan de tweede set. De als tweede geplaatste Deense had last van een knieblessure.

,,Ik hoop dat de blessure bij Caroline meevalt en dat ze op tijd hersteld is voor het US Open. Ze serveerde niet zo goed als ze normaal doet en ook had ze volgens mij wat moeite met goed bewegen'', aldus Bertens, die in de derde ronde speelt tegen Anett Kontaveit uit Estland. Tegen Wozniacki moest de Nederlandse door de vertraging pas laat de baan op. ,,Ik speel liever overdag als het warm is. Maar het liep prima en ik speelde agressief.''

Bertens is bezig aan een sterke periode. Na haar kwartfinaleplaats op Wimbledon, hoopt de 26-jarige Wateringse ook bij het grandslamtoernooi in New York ver te komen. ,,Ik ben erg blij met mijn vorm. Mijn spel op gras en hardcourt is echt beter geworden. Daar hebben we hard aan gewerkt.''