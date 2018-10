Bertens naar laatste vier WTA Finals na opgave Osaka

Het was geen fraaie manier om te winnen, maar Kiki Bertens is door naar de halve finale van de WTA Finals in Singapore. Haar derde en laatste tegenstander in de groep, Naomi Osaka, moest na de eerste set (6-3 voor Bertens) opgeven. Navraag bij de WTA leert dat dit geldt als een reglementaire 2-0-zege voor Bertens. Daarmee is Bertens verzekerd van de halve finale morgen. Daarin treft ze Elina Svitolina of Karolina Pliskova.

Door Rik Spekenbrink



Negen dagen geleden dacht Kiki Bertens dat ze reserve was voor de WTA Finals. Nu staat ze in de halve finale van het prestigieuze eindejaarstoernooi in Singapore. En ze kwam vanmiddag maar één set in actie.

Zes games lang leek er niets aan de hand met Osaka, die serveerde met 189 kilometer per uur en de rally’s vanuit het achterveld dicteerde. Maar na in de zevende game te zijn gebroken, waren de eerste tekenen zichtbaar.

Bertens begon veel beter aan de partij dan eerder in de week tegen Kerber en Stephens. Ze ging vanaf de eerste bal voor haar kansen en kon de rally met de Japanse hardhitter goed aan. Bertens miste een breakpoint in de eerste game. Maar ook Osaka zat meteen prima in de wedstrijd, waardoor het niveau hoog lag.

In de zevende game kreeg Bertens na een paar knappe punten drie breekkansen. Ze benutte de tweede en nam voor het eerst een voorsprong. In de gamepauze gaf Osaka tegen haar coach Sascha Bajin aan last te hebben van haar linkerbovenbeen, die ook ingetapet was. Bij 3-5 riep ze dan ook de fysiotherapeut de baan op voor een medische time-out. Het mocht niet meer baten. Na een verloren servicegame op love was het duidelijk. Osaka kon niet meer goed serveren en bewegen en gaf, na kort overleg met de fysio, op. ,,Het is nooit leuk om zo te winnen. Ik hoop dat Naomi zich snel beter voelt”, zei Bertens in haar interview op de baan.

Vervolgens speelde ze de langste rally van de dag, tegen een meisje van 10 jaar dat uit het publiek was geplukt.

De tegenstander van Bertens in de halve finale is nog niet bekend. Want de Nederlandse kan de groep nog winnen, of tweede worden. Als Sloane Stephens ook haar derde partij (tegen Angelique Kerber) wint, wordt Bertens tweede en treft ze morgen de nog ongeslagen Elina Svitolina. Als de Amerikaanse verliest, wint Bertens de poule en is Karolina Pliskove de tegenstander in de halve eindstrijd.

Blessurebehandeling voor Naomi Osaka, die de strijd moest staken na de eerste set. Kiki Bertens en Naomi Osaka voor de wedstrijd.

