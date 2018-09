Bertens naar tweede ronde in Seoul

Favorietenrol Eindelijk terug en direct voelt Ajax de druk

9:12 Ajax keert na bijna vier jaar terug in Champions League. De thuiswedstrijd tegen AEK Athene, op papier de minste ploeg in de groep, voelt vooraf als een ideale start. Of is dat juist het gevaar? Trainer Erik ten Hag: ,,Ik bekijk het wiskundig.’’