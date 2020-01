Bertens over spelen in de rook: ‘De organisatie beslist en ik moet ermee dealen’

,,Dit is zoiets nieuws, het is lastig in te schatten’’, zegt de nummer 9 van de plaatsingslijst, die in Melbourne bij een training op woensdagochtend (met nog wat rook in de lucht) een beetje last kreeg van haar ogen, waarschijnlijk mede vanwege haar contactlenzen. ,,Het is erg wat er hier dinsdag gebeurde en nog erger wat er in de rest van Australië allemaal gebeurt. Voor mens en dier. Maar de organisatie houdt het goed in de gaten, daar ga ik vanuit. Zij beslist uiteindelijk en wij spelers moeten er mee dealen. De laatste dagen is het hier een stuk beter.’’