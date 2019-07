Bertens overtuigend door naar kwartfinales in Palermo

Vetter en Florant springen het verst bij NK op het Plein

21:27 Anouk Vetter en Fabian Florant hebben op het Plein in Den Haag de Nederlandse titels verspringen gepakt. De 26-jarige Vetter kwam op het bekende plein in het centrum van Den Haag tot een afstand van 6,31 meter, 3 centimeter verwijderd van haar persoonlijke record uit 2015. Het leverde Vetter net als bij de NK van twee jaar geleden in Utrecht het goud op.