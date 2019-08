Bertens rekent af met casinotennis en bereikt derde ronde US Open

Winst in twee setsKiki Bertens heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de US Open. Ze won van de onvoorspelbare Anastasia Pavljoetsjenkova, die haar eerder dit jaar in Australië nog dwars zat.

Door Rik Spekenbrink



Het casinotennis van Anastasia Pavljoetsjenkova is precies het tegenovergestelde van wat Kiki Bertens graag tegenover zich heeft. De Russin (28) raakt of alles, of helemaal niets, en dat wisselt per kwartier. Je krijgt geen kans om in een ritme te komen en als ze de ballen vanuit het achterveld goed raakt, voelt het alsof je aan de goden bent overgeleverd.

Maar Bertens rekende vakkundig af met de onvoorspelbare Pavljoetsjenkova: 7-5, 6-4. Ze ging nog wel belabberd van start, maakte een hoop fouten en won maar twee van de eerste twaalf punten. In no time keek ze tegen een 0-3-achterstand aan. Dan is het dus zaak om kalm te blijven en te rekenen op een mindere fase van de Russin, die in het begin amper op een fout was te betrappen. Even leek Bertens daar moeite mee te hebben - ze ergerde zich aan van alles – maar het sloeg niet door en haar spel leed er niet onder.



Het momentum kantelde inderdaad. Aanvankelijk ging Bertens alleen op haar eigen service beter spelen, maar vanaf 2-5 was ze ook de baas als ze retourneerde. Ze won overtuigend vijf games op rij en werd een handje geholpen door haar tegenstandster, die ineens bijna niets meer raakte. Toch kreeg ze op 3-5 nog een setpunt, maar dat verprutste ze met een dubbele fout, haar derde in die game. Pavljoetsjenkova, toch al niet de beste loper op de tour, stond nu vaak geparkeerd en serveerde ook veel minder goed dan in het begin. Met een hoop ‘come ons’ liet Bertens zich bovendien zien en horen.

Volledig scherm Kiki Bertens knokte zich in beide sets terug van een achterstand. © AP

Dat was precies waar het op de Australian Open begin dit jaar aan had ontbroken. Dezelfde tegenstander, dezelfde ronde, maar toen liet Bertens zich na een goede eerste set overrompelen en ging ze te gemakkelijk onderuit. ,,Ze dook steeds een beetje verder onder haar petje, in plaats van dat ze laat zien: ik ben er nog”, zei coach Raemon Sluiter toen in Melbourne, die ‘kotsziek’ was van de vroege nederlaag.



Bertens won niet lang na de Australian Open in Sint-Petersburg van Pavljoetsjenkova en weet dat ze haar af en toe maar moet laten uitrazen. Want alsof iemand dan tussen de games een schakeltje had omgezet bij Pavljoetsjenkova, speelde die in de tweede set ineens weer wel goed. Bertens kreeg een vroege break om de oren, maar bleef knokkend overeind. Ze wilde het duidelijk niet weer op een derde set laten aankomen. Op 2-4 brak ze op haar vijfde kans van de set terug, bevestigde dat met een lovegame en sloeg op 4-4 nog een keer toe op de service van de Russische nummer 45 van de wereld. Het uitserveren verliep probleemloos voor Bertens, met opnieuw een lovegame.

Net als vorig jaar staat Bertens in de derde ronde van de US Open. Daarin treft ze de Duitse Julia Görges, een bevriende tenniscollega van wie ze vorig jaar de kwartfinale op Wimbledon verloor.

Volledig scherm De grillige Anastasia Pavljoetsjenkova kon Bertens deze keer niet verrassen. © AP