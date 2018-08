Bertens rekent af met 'zusje' Pliskova op US Open

Bertens had vooral in het begin totaal geen problemen met de Tsjechische nummer 95 van de wereld. De eerste set had ze dan ook in een vloek en een zucht gewonnen. Ook in de tweede set nam Bertens, de mondiale nummer 13, snel een ruime voorsprong. Maar bij 3-0 moest de pupil van coach Raemon Sluiter plots drie games prijsgeven. Daarna liep het stroever bij Bertens en hield Pliskova gelijke tred. Bertens trok de set alsnog naar zich toe.



De overwinning ligt in de lijn van de bloedvorm die Bertens dit seizoen etaleert. De 26-jarige Nederlandse maakte onlangs nog indruk door het WTA-toernooi van Cincinnati op haar naam te schrijven. Het was haar eerste toernooiwinst op hardcourt - tevens de ondergrond van de US Open.



In de tweede ronde, een evenaring van haar beste prestatie in New York, treft ze de winnares van het Amerikaanse onderonsje tussen Francesca Di Lorenzo - Christina McHale.