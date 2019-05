Bertens schrijft historie met toernooiwinst in Madrid

Voor wie er nog aan twijfelde: met haar finaleplaats en indrukwekkende zegereeks voorafgaand bewijst Bertens dat ze structureel tot de wereldtop behoort. Ze is geen passant in de top tien, maar een vaste waarde. Haar optreden op het WTA-toernooi in Madrid maakt vandaag tot een historische dag voor het Nederlandse tennis. Hierdoor behaalt Bertens de vierde plek op de wereldranglijst. Betty Stöve kwam in 1977 tot de vijfde plaats.



Bertens’ overwinning is daarnaast de grootste titel in het proftijdperk voor een Nederlandse speelster. Het toernooi in Madrid behoort samen met Indian Wells, Miami en Bejing tot de grootste vier van het jaar op de WTA-tour. Met prijzengeld van 1,2 miljoen euro. Haar optreden in Madrid geeft ook veel vertrouwen in aanloop naar Roland Garros, dat eind deze maand begint.



Over haar plaats op de wereldranglijst zei Bertens, die momenteel nog op positie 7 staat, eerder tegen het AD: ,,Het maakt eigenlijk niets uit, 6, 7 of 8. Ik dacht altijd van wel, maar eigenlijk niet. Top 5 halen is misschien iets anders. Maar misschien als dat ooit lukt, dat het ook niks uitmaakt.” Zaterdagavond ontweek ze blauwe linten, de feestelijke aankleding bij de ceremonie en tilde Bertens de glazen trofee hoog in de lucht. ,,Ik ben hier heel blij mee. Dit betekent veel voor me”, zei ze. En wat haar positie in de top 5 betreft: vanaf nu kan ze het weten.