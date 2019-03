Bertens simpel naar derde ronde Indian Wells, ook Haase door

In de derde ronde treft Bertens, die in de openingsronde een bye kreeg, de Britse Johanna Konta. Zij versloeg Su-Wei Hsieh uit Taiwan, eveneens in twee sets (6-0 6-2).

Mocht Bertens verder komen, dan wacht in de vierde ronde mogelijk een treffen met Serena Williams, die in India Wells als tiende geplaatst is. De Amerikaanse versloeg vrijdagavond in de tweede ronde Victoria Azarenka (7-5 6-3) in iets meer dan twee uur.