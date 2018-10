Bertens staat straks tegenover ‘mevrouw Altidore’

WTA FinalsKiki Bertens vindt het wel leuk, weer eens een ander gezicht tegenover zich. Want het is vijf jaar geleden dat ze Sloane Stephens trof. De Amerikaanse topspeelster heeft een klein Nederlands tintje: haar vriend is Jozy Altidore, van 2011 tot 2013 de spits van AZ.

Door Rik Spekenbrink



Je hebt van die speelsters die je ieder jaar vier keer tegenkomt en speelsters die je nooit treft. Omdat gedurende het jaar steeds andere toernooien spelen, of gewoon omdat het er door de loting en de uitslagen niet van komt. Kiki Bertens (26) en Sloane Stephens (25) lopen beiden al jaren mee, maar ze troffen elkaar pas één keer. Vijf jaar geleden op de Masters in Rome. De Amerikaanse won in drie sets. Daarom vindt Bertens het leuk om het weer eens tegen haar op te nemen. ,,Keer een ander gezicht”, zei ze voorafgaand aan het tweede groepsduel op de WTA Finals in Singapore.

Het treffen tussen Bertens en Stephens wordt na de partij tussen Kerber en Osaka (nu bezig) gespeeld. De wedstrijd is te volgen via ons liveblog.

Zowel Bertens als Stephens wonnen hun eerste partij in de rode groep, daarom spelen zij vandaag tegen elkaar. Alvast de scenario’s: als Bertens vandaag in twee sets wint, is ze verzekerd van de halve finale. Ze kan zich bovendien al verzekeren van het winnen van de poule, maar daarvoor moet Angelique Kerber wel winnen van Naomi Osaka. Mocht Bertens verliezen, zal het voor gaan om vrijdag. Dan neemt ze het op tegen Osaka.

Stephens meest in het oog springende resultaat is het winnen van de US Open, vorig jaar. In een Amerikaans onderonsje versloeg ze van Madison Keys. Stephens stal in New York de harten van het Amerikaanse sportpubliek door haar ontwapenende en humoristische optredens rond de partijen. Maar ook door haar verhaal. Door een hardnekkige voetblessure had ze een jaar aan de kant gezeten. Twee maanden later was ze grand slam-kampioene.

When I'm with you, I am home. ♥️ 27.8k Likes, 347 Comments - Sloane Stephens (@sloanestephens) on Instagram: "When I'm with you, I am home. ♥️"

Stephens vertelde destijds wie in dat jaar afwezigheid haar belangrijkste steun was geweest: haar vriend, haar vriend, voetballer Jozy Altidore. De spits, die twee seizoenen bij AZ speelde, is volgens Stephens ‘de meest optimische persoon ooit’. Ze kent hem al sinds haar jeugd. Beiden groeiden op in Florida.

Stephens (25) won dit jaar één titel, het grote toernooi van Miami. Daarnaast stond ze in de finale van Roland Garros. Bertens weet wat ze kan verwachten: harde klappen uit het achterveld. ,,Ze gaat vol voor haar slagen en als die raak zijn, ga je het heel lastig krijgen. Je bent echt afhankelijk van haar, wat dat betreft”, zei ze na de loting al. Stephens maakte indruk in haar eerste optreden, toen ze in twee sets afrekende met Naomi Osaka. Maar datzelfde gold voor Bertens, die uit ogenschijnlijk kansloze positie toch nog wist te winnen van Angelique Kerber.

Zij wordt vanmiddag bovendien gesteund door een speciaal oranje vak met 170 kinderen (en hun ouders) van de ‘Hollandse basisschool’ in Singapore. De Nederlandse gymleraar, Martin Koenen, heeft dat afgelopen dagen georganiseerd. In Singapore werken veel expats.

Volledig scherm Jozy Altidore speelt sinds 2015 voor Toronto FC, waarmee hij vorig jaar kampioen werd in de MLS. © Getty Images