Bertens stijgt één plek ondanks derde ronde op Roland Garros

Bertens strandde vorige week in de derde ronde van Roland Garros. Vorig jaar werd de Westlandse in Parijs al in de tweede ronde uitgeschakeld, nadat ze in 2016 nog de halve finales had bereikt. Bertens neemt deze week deel aan het grastoernooi van Rosmalen. Natalia Vichljantseva uit Rusland is haar tegenstandster in de eerste ronde.