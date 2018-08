Bertens stunt tegen Halep en wint eerste toernooi op hardcourt

Bertens had het aanvankelijk moeilijk tegen de Roemeense topspeelster. Halep brak de opslagbeurt van de Nederlandse. Met harde en geplaatste slagen domineerde de Roemeense de eerste set. Maar in de tweede set kwam de 26-jarige Wateringse met 1-4 voor. Ze serveerde beter en kreeg met sterke returns breakkansen op de opslag van Halep. De nummer 1 van de wereld kwam echter terug en dreigde de partij in twee sets af te sluiten. Bertens werkte echter een matchpoint weg en greep met 8-6 de winst in de tiebreak. In de beslissende set nam de pupil van Raemon Sluiter tot twee keer toe een voorsprong en die gaf ze tegen de vermoeid ogende Halep niet meer weg. Met een ace pakte ze de zege: 6-2.



Het was voor Bertens de tweede keer dat ze in een finale van zo'n hoog aangeschreven toernooi stond. In mei speelde verloor ze de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid van de Tsjechische Kvitova. In totaal stond Bertens voor de achtste keer in een finale. Vanavond won ze voor de zesde keer in een eindstrijd.



Dankzij de toernooizege klimt Bertens nu naar de dertiende plek op de wereldranglijst. Halep blijft op de eerste plaats staan. Bertens is de eerste Nederlandse winnaar van een WTA- of ATP-toernooi sinds 2006. Toen schreef Michaëlla Krajicek het Hobart International-toernooi op haar naam.