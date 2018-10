Bertens toont veerkracht en wint bij debuut op WTA Finals

,,Ik begon heel zwak, maar na een peptalk van m'n coach Raemon Sluiter ging ik met meer durf spelen en heb ik me teruggevochten in deze wedstrijd,” zei ze na afloop, zelf nog een tikkeltje verbaasd over haar knappe comeback.



Het was een merkwaardige wedstrijd in het Singapore Indoor Stadium. Typerend wellicht voor een openingswedstrijd van een toernooi. En zeker voor Bertens, debutante in de WTA Finals, was de wisselvalligheid best te verklaren. Tot ver in de derde set viel er geen zinnig woord te zeggen over de uitkomst. Uiteindelijk werden de aanvallende intenties van Bertens vanaf de tweede set beloond. Met een zege op zak vervolgt zij woensdag het toernooi.