Bertens treft Venus Williams in tweede ronde Cincinnati

Napoli doet bod Napoli pakt eindelijk door, maar PSV wil 40 miljoen euro voor Lozano

19:44 PSV en SSC Napoli zijn vanaf nu officieel in gesprek over een transfer van Hirving Lozano naar Italië. Dat bevestigen betrouwbare bronnen. Maandenlang was er speculatie over een overgang en nu is de zaak dan eindelijk concreet. Napoli heeft inmiddels ook bij PSV geboden op de speler. Het bod moet in de buurt van de 40 miljoen euro liggen, omdat PSV dat bedrag minstens voor hem wil ontvangen.