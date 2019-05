Bertens vandaag tegen Koezmova op Court Philippe Chatrier

Video De Jong baalt vooral voor fans De Graafschap na dreun Sparta

8:04 Henk de Jong had De Graafschap graag feestend verlaten. Voor de naar Cambuur vertrekkende trainer zat dat er gisteren niet in. De Doetinchemmers verloren in eigen stadion met 0-2 van Sparta Rotterdam en verlaten de eredivisie daardoor na één seizoen alweer.