Bertens verliest eerste officiële duel sinds februari: ‘We moeten zien hoe mijn niveau is’

Kiki Bertens weet niet wat ze van zichzelf mag verwachten na ruim een half jaar zonder officiële wedstrijd. Deze week komt de nummer 7 van de wereld in Rome voor het eerst sinds de gedwongen coronapauze weer in actie.

,,We moeten zien hoe mijn niveau op dit moment is. Ik heb geen flauw idee. Het is moeilijk om dat te zeggen, dus ja, laten we donderdag zien hoe het gaat”, zei Bertens tijdens een perspraatje op het WTA-toernooi. Bertens treft in de tweede ronde de Sloveense Polona Hercog en kijkt ernaar uit weer in wedstrijdverband in actie te komen. De afgelopen maanden deed Bertens wel mee aan een demonstratietoernooi in Berlijn. Met Arantxa Rus verloor ze in Rome eerder vandaag van de Japanse speelsters Shuko Aoyama en Ena Shibahara: 3-6 en 4-6.

,,Ik speel liever toernooien dan dat ik train, maar ik denk dat iedereen dat doet. Bij alles wat ik doe, wil ik winnen. Ik vind het gewoon leuk om de strijd aan te gaan, om dat winnende gevoel te ervaren. Dus dat mis ik zeker. Het was wel apart, want na de eerste bal die ik miste tijdens de eerste training werd ik al pissig. Zo ben ik nog steeds, denk ik.”

Toch vond Bertens het ook wel prettig om continu onder weg te zijn en wekelijks te moeten presteren. ,,Het was de eerste keer in mijn loopbaan dat ik negen weken niks kon doen. Dat was wel apart. Natuurlijk bleef ik wel aan mijn fysiek werken, maar dan ging het om een work-out van twee uur per dag en dan had ik de rest van de dag vrij. Daar heb ik wel echt van genoten”, aldus Bertens.

,,In mentaal opzicht was het denk ik heel erg goed voor mij dat er even geen tennis was. Het was fijn dat ik lang thuis kon zijn en mijn familie na een lange tijd weer kon zien. Verder ben ik helemaal uitgerust en heb ik veel puzzels gedaan. Er is zelfs een eigen puzzel van mij op de markt gekomen.”

Volledig scherm Kiki Bertens op het graveltoernooi van Rome, vorig jaar. © REUTERS Bertens meldde zich af voor de US Open en liet ook de toernooien die daar aan voorafgingen schieten. ,,Na lang nadenken heb ik besloten niet naar Amerika te gaan voor de toernooien van Cincinnati en de US Open. De situatie rond Covid-19 is nog dusdanig zorgwekkend dat de gezondheid van iedereen voorop staat en de controle over dit virus uiteraard prioriteit heeft”, zei ze begin augustus.



,,Zo heeft onze premier gisteren ook aangegeven dat we na een bezoek aan Amerika twee weken in quarantaine zouden moeten. Uiteraard respecteren wij dit als team en zou dit de voorbereiding voor mijn geliefde gravel in Rome en Parijs in de weg zitten. Ik hoop dat de situatie snel een positieve wending zal krijgen en wens iedereen een goede gezondheid toe.”



Vorig jaar haalde Bertens de halve finales op het Italiaanse gravel.

