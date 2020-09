Bertens verliest eerste officiële duel sinds februari

LIVE | Gudmunds­son in plaats van Idrissi bij AZ, géén Fran Sol bij Dynamo Kiev

17:53 AZ kan zich vanavond in Oekraïne plaatsen voor de laatste voorronde van de Champions League. De club van coach Arne Slot heeft als tegenstander Dynamo Kiev, dat mogelijk voordeel heeft bij de thuiswedstrijd aangezien de confrontatie in één duel wordt afgewerkt. Er is geen publiek toegestaan in het immense Olympisch Stadion van de hoofdstad.